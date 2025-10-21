Nicola Pietrangeli non si arrende | Vedrete Sinner ci farà una sorpresa Io spero fino all'ultimo
Nicola Pietrangeli ribadisce con parole durissime la sua condanna per Jannik Sinner dopo la rinuncia dell'altoatesino a difendere i colori dell'Italia nelle Finali di Coppa Davis: "È uno schiaffo al Paese". Ma il 92enne ex campione azzurro spera ancora che il numero due al mondo ci ripensi: "Vedrete, ci farà una sorpresa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Duro attacco di Nicola Pietrangeli a Jannik #Sinner: «La rinuncia alla Coppa Davis? Uno schiaffo al mondo dello sport italiano. Scelta difficile? Non deve andare in guerra, ma giocare a tennis». Sul caso sono intervenuti anche Panatta e Bertolucci - X Vai su X
Pietrangeli critica Sinner: "È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano" Nicola Pietrangeli non ha dubbi sulla decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla Coppa Davis 2025: per l'ex tennista, vincitore della Davis nel 1976, è un "grande schiaffo al mondo s - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli non si arrende: “Vedrete, Sinner ci farà una sorpresa. Io spero fino all’ultimo” - Nicola Pietrangeli ribadisce con parole durissime la sua condanna per Jannik Sinner dopo la rinuncia dell'altoatesino a difendere i colori dell'Italia ... Da fanpage.it