Nicola Pietrangeli di nuovo contro Sinner | Il no alla Davis è uno schiaffo al mondo sportivo italiano

Nicola Pietrangeli di nuovo contro Jannik Sinner: l’ex tennista, infatti, ha criticato la scelta del numero 2 al mondo di rinunciare alla Coppa Davis. Intervistato dall’ Ansa, Pietrangeli ha commentato: “È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte. Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte”. Non è la prima volta che l’ex tennista punzecchia Sinner. 🔗 Leggi su Tpi.it

