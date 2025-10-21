Nicola Pietrangeli attacca Sinner | Schiaffo allo sport italiano Troppi soldi cuore lasciato da parte
Una critica molto incisiva. La decisione di Jannik Sinner a non prendere parte alla Final Eight di Coppa Davis sta catalizzando l’attenzione di appassionati e non. Le versioni sono discordanti e tra chi non avalla la scelta di Jannik di farsi da parte nell’evento di Bologna c’è Nicola Pietrangeli. Il grande campione del passato del tennis italiano, ricordando anche il suo ruolo di capitano non giocatore nel 1976 quando gli azzurri vinsero la celebre Insalatiera, ha mostrato una forte contrarietà ai microfoni dell’ANSA: “ È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis, mica fare una guerra “, le parole di Pietrangeli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Non si è fatta attendere la dichiarazione di Nicola Pietrangeli dopo aver saputo della rinuncia di Jannik Sinner a giocare in Coppa Davis. Per chiudere la questione, per noi la Nazionale, in qualsiasi sport resta la massima espressione e ambizione che uno sp - facebook.com Vai su Facebook
L'agenzia Ansa ha subito chiamato Nicola Pietrangeli per commentare la scelta di Sinner di saltare la Coppa Davis. "Si tratta di uno schiaffo al mondo sportivo. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia a - X Vai su X
Pietrangeli: «Il no di Sinner alla Davis è uno schiaffo al mondo sportivo italiano» - La critica di una delle leggende del tennis italiano: Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis mica fare una guerra» ... Da corriere.it
Sinner, Pietrangeli: «Il no alla Coppa Davis uno schiaffo al mondo sportivo italiano» - «L'importante è partire bene nel 2026 con l'Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia. msn.com scrive
Pietrangeli furioso con Sinner per il no alla Davis, accuse pesantissime: Bertolucci da una lezione di stile al suo capitano - Il no di Sinner alla Coppa Davis ha scatenato la reazione durissima di Pietrangeli, che ha attaccato duramente Jannik, difeso invece da Bertolucci ... Scrive sport.virgilio.it