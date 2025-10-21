Nicola Pietrangeli attacca Sinner | Schiaffo allo sport italiano Deve giocare a tennis mica fare una guerra!

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una critica molto incisiva. La decisione di Jannik Sinner a non prendere parte alla Final Eight di Coppa Davis sta catalizzando l’attenzione di appassionati e non. Le versioni sono discordanti e tra chi non avalla la scelta di Jannik di farsi da parte nell’evento di Bologna c’è Nicola Pietrangeli. Il grande campione del passato del tennis italiano, ricordando anche il suo ruolo di capitano non giocatore nel 1976 quando gli azzurri vinsero la celebre Insalatiera, ha mostrato una forte contrarietà ai microfoni dell’ANSA: “ È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis, mica fare una guerra “, le parole di Pietrangeli. 🔗 Leggi su Oasport.it

nicola pietrangeli attacca sinner schiaffo allo sport italiano deve giocare a tennis mica fare una guerra

© Oasport.it - Nicola Pietrangeli attacca Sinner: “Schiaffo allo sport italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra!”

Approfondisci con queste news

nicola pietrangeli attacca sinnerNicola Pietrangeli attacca Sinner: “E’ uno schiaffo allo sport italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra” - La decisione di Jannik Sinner a non prendere parte alla Final Eight di Coppa Davis sta catalizzando l'attenzione di ... Come scrive oasport.it

nicola pietrangeli attacca sinnerPietrangeli duro su Sinner: “La sua non è una scelta bella, uno schiaffo allo sport italiano” - Attacco abbastanza pesante da parte di Pietrangeli e dichiarazioni che fanno discutere. Scrive tennisitaliano.it

nicola pietrangeli attacca sinnerPietrangeli stronca Sinner: “Spero durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi” - Il capitano della prima storica ‘insalatiera’ azzura non ha gradito il forfait dell’attuale numero 2 ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli Attacca Sinner