Una critica molto incisiva. La decisione di Jannik Sinner a non prendere parte alla Final Eight di Coppa Davis sta catalizzando l’attenzione di appassionati e non. Le versioni sono discordanti e tra chi non avalla la scelta di Jannik di farsi da parte nell’evento di Bologna c’è Nicola Pietrangeli. Il grande campione del passato del tennis italiano, ricordando anche il suo ruolo di capitano non giocatore nel 1976 quando gli azzurri vinsero la celebre Insalatiera, ha mostrato una forte contrarietà ai microfoni dell’ANSA: “ È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis, mica fare una guerra “, le parole di Pietrangeli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicola Pietrangeli attacca Sinner: “Schiaffo allo sport italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra!”