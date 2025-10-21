Per Nico Paz, il campioncino del Como, incantare il Sinigaglia è ormai una piacevole abitudine e il gol del definitivo 2-0 contro la Juve è solo l’ultima perla di un percorso scintillante. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: YouTube (https:youtube.complaylist?list=PLqUAdD1OW-6yP8mbTA1fLHu60IdsGK2w&si=e3xAmG-jbj1XGaUu) Apple Podcasts (https:podcasts.apple.comuspodcastaggiungi-contattoid1715454849) Spotify (https:open.spotify.comshow3FVAJt48FigZsCTn155zzv) Amazon Music Audible (https:music.amazon.compodcasts9ed4891a-b33c-4b05-b9ef-6288fcf3f159) . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nico Paz, la star del Como con Madrid nel futuro