Nichi Vendola ufficializza la candidatura per le Regionali | Con Decaro per far vincere ancora un' altra Puglia
Nichi Vendola ufficializza la sua discesa in campo per le Regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. Come noto, l'ex governatore correrà per il Consiglio di via Gentile nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, a sostegno di Antonio Decaro."Sono stato per 10 anni il governatore della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
