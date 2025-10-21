Neymar all’Inter pura fantasia o c’è uno spiraglio di verità? Le voci sul futuro del fantasista brasiliano

Inter News 24 Neymar è stato accostato a diverse squadre, tra cui l’Inter: quale sarà il futuro del “principe mai diventato re”?. Le voci che circondano il futuro di Neymar Jr. non si placano, alimentando speculazioni su possibili trasferimenti in vista del prossimo mercato estivo. Il brasiliano, dopo una serie di stagioni travagliate, fatica a tornare alla condizione di forma che lo ha reso uno dei giocatori più ricercati al mondo. Con soli 21 match giocati e continui problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo, il 31enne sembra essere ancora lontano dalla costanza che lo avrebbe dovuto caratterizzare. 🔗 Leggi su Internews24.com

