New York migliaia di ebrei ultraortodossi protestano contro riforma militare israeliana | arruolamento di oltre 10mila Haredi in Idf entro 2 anni - VIDEO
Circa 10.000 Haredim sono scesi in piazza davanti al consolato israeliano newyorkese per opporsi all'arruolamento nell'Idf e per gridare la loro contrarietà a dover combattere "una guerra antireligiosa" Migliaia di ebrei ultra-ortodossi si sono riversati nelle strade di New York come segno di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
