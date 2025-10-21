New York migliaia di ebrei ultraortodossi protestano contro riforma militare israeliana | arruolamento di oltre 10mila Haredi in Idf entro 2 anni - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 10.000 Haredim sono scesi in piazza davanti al consolato israeliano newyorkese per opporsi all'arruolamento nell'Idf e per gridare la loro contrarietà a dover combattere "una guerra antireligiosa" Migliaia di ebrei ultra-ortodossi si sono riversati nelle strade di New York come segno di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

new york migliaia di ebrei ultraortodossi protestano contro riforma militare israeliana arruolamento di oltre 10mila haredi in idf entro 2 anni video

© Ilgiornaleditalia.it - New York, migliaia di ebrei ultraortodossi protestano contro riforma militare israeliana: "arruolamento di oltre 10mila Haredi in Idf entro 2 anni" - VIDEO

Altre letture consigliate

new york migliaia ebreiNeri “scimmie”, ebrei “infidi”, e “I love Hitler”. Le chat dell’ala trumpiana dei giovani repubblicani. E la Casa Bianca prende le distanze - Le frasi in un gruppo Telegram di alcuni leader dei “Young Republicans” di New York, Kansas, Arizona, Vermont. Riporta ilfattoquotidiano.it

new york migliaia ebreiAttivisti ebrei pro-Pal arrestati a New York: avevano bloccato il ponte di Brooklyn in segno di protesta - 1500 ebrei manifestano a New York, decine di arresti sul ponte di Brooklyn durante lo Yom Kippur per chiedere fine al conflitto a Gaza ... Scrive ilfattoquotidiano.it

New York, in migliaia a Times Square a sostegno dei palestinesi di Gaza - Pal nel cuore della Grande Mela, picchetti anche fuori da Palazzo di vetro contro la presenza del premier ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: New York Migliaia Ebrei