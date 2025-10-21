Netflix scommette ancora sui Kennedy | Michael Fassbender protagonista della serie tv

L'attore, che tornerà a collaborare con Netflix dopo The Killer di David Fincher, interpreterà il patriarca della famiglia Joseph Kennedy Sr. nella nuova serie dedicata a una delle dinastie americane più potenti Come riportato da Variety, Netflix e Chernin Entertainment hanno dato il via libera alla produzione di una nuova serie drammatica incentrata sulle vite dell'influente famiglia Kennedy, con Michael Fassbender nel cast. Intitolato semplicemente Kennedy, lo show sarà basato sul libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. Fassbender interpreterà il patriarca della famiglia Kennedy, Joseph Kennedy Sr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

