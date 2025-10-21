Netflix racconta il caso del Mostro di Firenze

21 ott 2025

Con Il Mostro, Stefano Sollima ricostruisce su Netflix la lunga scia di delitti che insanguinò la provincia toscana tra gli anni Sessanta e Ottanta. Una serie rigorosa, priva di finzione, che restituisce l’inquietudine di un Paese senza risposte. 🔗 Leggi su Laverita.info

