netflix ha acquisito i diritti del gioco da tavolo catan per serie tv e film

Netflix si è assicurata i diritti mondiali del gioco da tavolo “Catan” per produrre film e serie Tv basate sul marchio. Il colosso dello streaming sta sviluppando progetti basati sull’amato gioco da tavolo, che saranno trasposti in film e serie TV, sia sceneggiate che non, oltre che in live-action e animazione. Tutti i progetti saranno prodotti da Darren Kyman di Asmodee, Pete Fenlon di Catan Studios (uno studio di Asmodee) e Guido e Benjamin Teuber, figli dell’inventore di “Catan” Klaus Teuber. Anche Roy Lee di Vertigo Entertainment sarà produttore. Klaus Teuber pubblicò originariamente “Catan” nel 1995 con il titolo “I Coloni di Catan”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

