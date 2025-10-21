Netflix annuncia una serie tv sulla famiglia Kennedy | trama cast e data di uscita

Netflix ha trovato la prossima dinastia. Dopo aver raccontato per anni la corona britannica con The Crown, la piattaforma streaming ha ufficialmente messo in cantiere una serie televisiva sui Kennedy per ripercorrere origini e ascesa di una famiglia che ha scritto importanti pagine di storia americana. Lo riporta Variety, spiegando che conterà otto episodi tratti dal libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. Ad adattarlo per il piccolo schermo sarà lo showrunner di Manhattan e Castle Rock Sam Shaw. Ecco tutto quello che sappiamo. Netflix, trama e cast della serie sulla famiglia Kennedy. 🔗 Leggi su Lettera43.it

