Netanyahu ha rimosso un consigliere per la Sicurezza nazionale
Benjamin Netanyahu ha rimosso dall’incarico il consigliere per la Sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. La decisione del primo ministro israeliano è stata ufficializzata dallo stesso ex consigliere, che ha anche chiesto «un’indagine approfondita sul fallimento del 7 ottobre, di cui sono stato complice». Ha spiegato che Netanyahu «mi ha informato oggi della sua intenzione di nominare un nuovo capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale. Alla luce di ciò, il mio mandato terminerà oggi. Naturalmente sarò a disposizione del mio successore, se necessario». Il premier ha poi ringraziato Hanegbi «per il servizio come consigliere per la Sicurezza nazionale» augurandogli «tanto successo per il futuro e una salute robusta». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Vance: “Hamas consegni le armi o sarà annientato”. Trump: “Se violano l’accordo i nostri alleati entreranno a Gaza” - “Il nostro avvertimento ad Hamas è molto chiaro: deve disarmarsi, deve comportarsi bene e i miliziani non devono uccidersi a vicenda e uccidere i propri compatrioti palestinesi”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Netanyahu e Trump trovano l’intesa: 20 punti per porre fine al conflitto a Gaza - L’intesa Netanyahu–Trump segna un nuovo capitolo: dalla tregua alla ricostruzione, un piano per il futuro di Gaza. Da notizie.it
Trump in trionfo alla Knesset e quel messaggio «scomodo» a Netanyahu: «Il conflitto non riprenderà» - Gli abbracci ripetuti con Netanyahu e l’ingerenza nei confronti del presidente Herzog: «Ho un’idea, offrigli la grazia» ... Secondo msn.com