netanyahu ha rimosso un consigliere per la sicurezza nazionale

Benjamin Netanyahu ha rimosso dall’incarico il consigliere per la Sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. La decisione del primo ministro israeliano è stata ufficializzata dallo stesso ex consigliere, che ha anche chiesto «un’indagine approfondita sul fallimento del 7 ottobre, di cui sono stato complice». Ha spiegato che Netanyahu «mi ha informato oggi della sua intenzione di nominare un nuovo capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale. Alla luce di ciò, il mio mandato terminerà oggi. Naturalmente sarò a disposizione del mio successore, se necessario». Il premier ha poi ringraziato Hanegbi «per il servizio come consigliere per la Sicurezza nazionale» augurandogli «tanto successo per il futuro e una salute robusta». 🔗 Leggi su Lettera43.it

