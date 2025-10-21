Nessun legame tra Berlusconi Dell' Utri e la mafia Il no della Cassazione alla confisca dei beni

È definitivo il rigetto della richiesta di sorveglianza speciale e della confisca dei beni chiesti dalla Procura di Palermo nei confronti dell'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura generale. La vicenda nasce con la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Dell'Utri, e patrimoniale a carico della moglie e dei tre figli avanzata dai pm del capoluogo siciliano. Il Tribunale aveva rigettato le istanze. Da qui il ricorso in appello delle Procure, distrettuale e generale, di Palermo. Il primo era stato rigettato, il secondo dichiarato inammissibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

