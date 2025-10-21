Nessun legame tra Berlusconi Dell' Utri e la mafia Il no della Cassazione alla confisca dei beni

È definitivo il rigetto della richiesta di sorveglianza speciale e della confisca dei beni chiesti dalla Procura di Palermo nei confronti dell'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura generale. La vicenda nasce con la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Dell'Utri, e patrimoniale a carico della moglie e dei tre figli avanzata dai pm del capoluogo siciliano. Il Tribunale aveva rigettato le istanze. Da qui il ricorso in appello delle Procure, distrettuale e generale, di Palermo. Il primo era stato rigettato, il secondo dichiarato inammissibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Nessun legame tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia". Il no della Cassazione alla confisca dei beni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fc Crotone chiede la revoca dell’amministrazione giudiziaria: “Nessun legame con la ‘ndrangheta”: È stata discussa oggi davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione – l’istanza presentata dall’Fc Crotone per la revoca del provvediment Vai su Facebook

Tra boschi e silenzi, Tim e Millie scoprono un legame che nessun umano dovrebbe conoscere. Together è il nuovo film #DaUrlo ora nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/42sum4g - X Vai su X

"Nessun legame tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia". Il no della Cassazione alla confisca dei beni - È definitivo il rigetto della richiesta di sorveglianza speciale e della confisca dei beni chiesti dalla Procura di Palermo nei confronti dell'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri. Lo riporta ilgiornale.it

**Berlusconi: Tajani, 'Cassazione ha chiarito, nessun legame tra lui, Dell'Utri e Cosa nostra'** - "La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito ciò che era ovvio per noi e per tutti gli italiani in buona fede: non è mai esistito alcun legame tra Berlusconi, Dell'U ... Da iltempo.it

“Nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra”: la decisione della Cassazione - La Corte di Cassazione ha definitivamente escluso ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Secondo thesocialpost.it