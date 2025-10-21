Nessun legame tra Berlusconi Dell’Utri e Cosa Nostra | la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha definitivamente escluso ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. I giudici hanno respinto il ricorso della procura generale di Palermo contro la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato la richiesta di sorveglianza speciale e confisca dei beni nei confronti dell’ex senatore di Forza Italia e dei suoi familiari. Una sentenza che chiude, in modo netto, una vicenda giudiziaria lunga decenni. Secondo la Suprema Corte, non è mai stata provata alcuna attività di riciclaggio mafioso all’interno delle imprese berlusconiane, né nella fase iniziale di fondazione del gruppo, né nei decenni successivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
