Neorealismo apre il Festival Internazionale Cicognini a Francavilla al Mare

La rassegna multidisciplinare "Festival Alessandro Cicognini", con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, inizierà venerdì 24 ottobre (ore 17) all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare. Il primo appuntamento della rassegna trae ispirazione dal film "Il tetto" (1956).

neorealismo apre festival internazionale“Neorealismo” apre il Festival Internazionale Cicognini a Francavilla al Mare - Il primo appuntamento della rassegna trae ispirazione dal film “Il tetto” (1956), diretto da Vittorio De Sica, con la colonna sonora del celebre Cicognini: in scena le danzatrici Sara Martelli e ... Da chietitoday.it

