Neorealismo apre il Festival Internazionale Cicognini a Francavilla al Mare
La rassegna multidisciplinare “Festival Alessandro Cicognini”, con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, inizierà venerdì 24 ottobre (ore 17) all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare. Il primo appuntamento della rassegna trae ispirazione dal film “Il tetto” (1956). 🔗 Leggi su Chietitoday.it
“Neorealismo” apre il Festival Internazionale Cicognini a Francavilla al Mare - Il primo appuntamento della rassegna trae ispirazione dal film “Il tetto” (1956), diretto da Vittorio De Sica, con la colonna sonora del celebre Cicognini: in scena le danzatrici Sara Martelli e ... Da chietitoday.it