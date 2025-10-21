Neonata salvata al Meyer arrivata da Gaza con un tumore di 2 chili

È arrivata da Gaza, nata prematura alla 33esima settimana, quando aveva solo 10 giorni, con un tumore molto raro, un teratoma sacro-coccigeo. I medici del Meyer la hanno operata appena le sue condizioni lo hanno permesso, asportandole una neoformazione di circa 2 chili e adesso la piccola sta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#NEWS - Neonata di #Gaza salvata all'ospedale #Meyer di #Firenze, asportato tumore di 2 chili. La bimba, che oggi ha 28 giorni sta meglio, prosegue decorso in terapia intensiva. "Sta crescendo e guadagnando progressivamente peso e la ferita post-operato - facebook.com Vai su Facebook

Neonata di Gaza salvata al Meyer, asportato tumore di due chili. La piccola sta meglio, prosegue il decorso in terapia intensiva $ANSA ansa.it/canale_salutee… - X Vai su X

Arrivata da Gaza con un tumore di 2 kg, neonata salvata a Firenze - La storia a lieto fine della neonata arrivata da Gaza al Meyer di Firenze con un tumore molto raro di ben 2 chili. Lo riporta fortuneita.com

Neonata di Gaza salvata al Meyer, asportato tumore di 2 chili - Nata prematura alla 33esima settimana, è arrivata da Gaza in Italia a fine settembre quando aveva solo 10 giorni, venendo ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze: aveva un tumore molto raro, un terat ... Riporta ansa.it

Neonata salvata al Meyer: era arrivata da Gaza con un tumore di 2 chili - È arrivata da Gaza, nata prematura alla 33esima settimana, quando aveva solo 10 giorni, con un tumore molto raro, un teratoma sacro- Si legge su msn.com