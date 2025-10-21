Neonata di Gaza salvata all’ospedale Meyer di Firenze asportato tumore di 2 chili 3 volte il suo peso aveva un teratoma sacro-coccigeo
Era arrivata da Gaza, nata prematura alla 33esima settimana e le è stato asportato un tumore di 2 chili all'ospedale Meyer di Firenze. La piccola è stata sottoposta ad un intervento durato circa due ore e mezzo Una neonata di Gaza è stata salvata all'ospedale Meyer di Firenze. Alla piccola pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
