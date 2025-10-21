Neonata di Gaza salvata all’ospedale Meyer | aveva un raro tumore di 2 chili tre volte il suo peso
Era arrivata in Italia da Gaza a soli 10 giorni di vita, dopo essere nata prematura alla 33esima settimana e con un tumore molto raro, un teratoma sacro-coccigeo. I medici dell’ ospedale Meyer di Firenze, dove la piccola è stata subito ricoverata, l’hanno operata appena le sue condizioni lo hanno permesso, togliendole una neoformazione di circa 2 chili. La bimba, che oggi ha 28 giorni, “ sta meglio e prosegue il decorso post operatorio nella terapia intensiva neonatale del Meyer”, spiega in una nota la struttura sanitaria toscana. L’intervento a cui è stata sottoposta è durato due ore e mezzo. I chirurghi, guidati in sala dal dottor Enrico Ciardini, hanno asportato una massa, posizionata alla base delle colonna vertebrale e particolarmente estesa: “Per farsi un’idea delle dimensioni – si spiega nel comunicato – basti pensare che prima dell’intervento la piccola pesava 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
