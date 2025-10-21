Neonata di Gaza salvata al Meyer | era arrivata con un tumore di 2 chili

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando è arrivata all'ospedale pediatrico Meyer da Gaza con appena 10 giorni di vita, la neonata presentava un tumore di 2 chili, un teratoma sacro-coccigeo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

