Neonata di Gaza salvata al Meyer di Firenze asportato tumore di 2 chili

Nata prematura alla 33esima settimana, è arrivata da Gaza in Italia a fine settembre quando aveva solo 10 giorni, venendo ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze: aveva un tumore molto raro, un teratoma sacro-coccigeo. I medici del pediatrico fiorentino l’hanno operata appena le sue condizioni lo hanno permesso, asportandole una neoformazione di circa 2 chili. La piccola, che oggi ha 28 giorni,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Neonata di Gaza salvata al Meyer di Firenze, asportato tumore di 2 chili

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una neonata di 10 giorni, affetta da un raro tumore alla base della colonna vertebrale, è arrivata in Italia da Gaza insieme ad altri 14 bambini. Sarà operata a Firenze, quando le sue condizioni lo permetteranno. - facebook.com Vai su Facebook

Da Gaza a Roma, 15 bambini ricoverati all'Umberto I. Tra loro c'è anche una neonata di due mesi https://ift.tt/9LN4qZK - X Vai su X

Neonata di Gaza salvata al Meyer, asportato tumore di 2 chili - Nata prematura alla 33esima settimana, è arrivata da Gaza in Italia a fine settembre quando aveva solo 10 giorni, venendo ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze: aveva un tumore molto raro, un terat ... Da ansa.it

Neonata salvata al Meyer, era arrivata da Gaza con un tumore di 2 kg - I chirurghi, guidati in sala dal dottor Enrico Ciardini, con un intervento di circa due ore e mezzo le hanno asportato una massa, posizionata alla base delle colonna vertebrale, di circa 2 chili di ... Come scrive adnkronos.com

Al Meyer ricoverate due piccole originarie di Gaza - L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza: sono arrivate la notte scorsa, accompagnate dai genitori, e anche da fratellini e sorelline. Secondo ansa.it