Neonata di Gaza operata per un tumore a Firenze il papà | Mia moglie ha partorito sotto le bombe
E’ avvenuta con successo all’ ospedale Meyer di Firenze, l’operazione di asportazione di un tumore di oltre 2 kg da una bambina di appena 28 giorni proveniente da Gaza. “La situazione a Gaza era molto difficile e mia moglie stava molto male”, ha raccontato Moatz, il papà della piccola. “Siamo andati all’ospedale e abbiamo dovuto fare un parto cesareo. La situazione era molto brutta, eravamo sotto i bombardamenti. Ancora non c’era la tregua, eravamo molto spaventati”, ha aggiunto. Moataz ha 27 anni ed è arrivato a Firenze insieme alla moglie Nancy e agli altri loro tre figli. Al Meyer hanno trovato un’assistenza non solo medico-ospedaliera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
