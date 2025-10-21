Neonata arrivata da Gaza operata all’ospedale Meyer di Firenze | asportato tumore pesante 3 volte più del suo corpo

Ci sono storie che sembrano contenere tutto: la fragilità della vita, la forza dell’umanità e l’incredibile capacità della medicina di intervenire là dove il destino appare già segnato. Alcune esistenze cominciano tra le macerie, nella precarietà estrema di una terra lacerata dalla guerra. Eppure, anche tra le ombre più fitte, ci sono mani che tendono ponti, salvano vite, accolgono. Leggi anche: Partorita in casa, poi la tragedia: dramma in Italia, è successo tutto in pochi istanti Non è solo una storia clinica, né soltanto un fatto di cronaca. È il racconto di una neonata, di un’équipe medica, e di una rete di accoglienza che ha saputo trasformare un’urgenza disperata in un messaggio di possibilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

