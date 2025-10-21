Neonata arrivata da Gaza operata al Meyer di Firenze | asportato tumore pesante 3 volte più del suo corpo

Al Meyer di Firenze una neonata di Gaza, nata prematura e pesante 1,5 chili, è stata salvata con un intervento d’urgenza: i chirurghi hanno rimosso un rarissimo tumore sacro-coccigeo dalle dimensioni eccezionali: pesava quasi tre volte la piccola. Le condizioni della bimba sono ora in miglioramento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

