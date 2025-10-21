Neonata arrivata da Gaza operata al Meyer di Firenze | asportato tumore pesante 3 volte più del suo corpo

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Meyer di Firenze una neonata di Gaza, nata prematura e pesante 1,5 chili, è stata salvata con un intervento d’urgenza: i chirurghi hanno rimosso un rarissimo tumore sacro-coccigeo dalle dimensioni eccezionali: pesava quasi tre volte la piccola. Le condizioni della bimba sono ora in miglioramento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

neonata arrivata gaza operataNeonata di Gaza salvata al Meyer di Firenze, asportato tumore di 2 chili - Nata prematura alla 33esima settimana, è arrivata da Gaza in Italia a fine settembre quando aveva solo 10 giorni, venendo ricoverata all’ospedale Meyer di ... Da gazzettadelsud.it

neonata arrivata gaza operataNeonata arrivata da Gaza con un tumore di 2 chili, salvata al Meyer di Firenze (a 10 giorni) - Nata prematura alla 33esima settimana, è arrivata da Gaza in Italia a fine settembre quando aveva solo 10 giorni, venendo ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze: aveva un tumore ... Secondo ilmessaggero.it

neonata arrivata gaza operataDa Gaza al Meyer: salvata neonata con tumore raro - È arrivata dalla Striscia di Gaza quando aveva solo dieci giorni di vita, nata prematura alla 33ª settimana e affetta da un raro tumore congenito: un teratoma sacro- Lo riporta toscanaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Neonata Arrivata Gaza Operata