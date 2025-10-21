Nell' estate 2025 il numero delle imprese pontine aumenta ma la crescita rallenta rispetto al 2024

Sono state 399 le cessazioni di attività di impresa nel terzo trimestre del 2025 in provincia di Latina. A fare il punto sui dati è la Camera di Commercio Frosinone Latina che presenta i dati Movimpresa raccolti da Osserfare.In un quadro in cui tutte le regioni mostrano dinamiche positive, nella.

Estate 2025, l’Italia registra numeri positivi: quanti turisti sono arrivati nel Bel Paese e quali sono stati i trend - La ministra Santanchè: «Segnale dell’efficacia delle politiche di destagionalizzazione» ... Secondo italiaoggi.it

Turismo, nell'estate 2025 sulla costa cresce solo Chioggia - Stabili o in calo i pernottamenti nel veneziano (a partire dal capoluogo), con un'eccezione. Segnala veneziatoday.it