Nell' estate 2025 il numero delle imprese pontine aumenta ma la crescita rallenta rispetto al 2024

Sono state 399 le cessazioni di attività di impresa nel terzo trimestre del 2025 in provincia di Latina. A fare il punto sui dati è la Camera di Commercio Frosinone Latina che presenta i dati Movimpresa raccolti da Osserfare.In un quadro in cui tutte le regioni mostrano dinamiche positive, nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

