Nelle favole il segreto dell’amore Gramellini scava nei sentimenti

L'amore non si lascia recintare dalle parole. Il linguaggio è una convenzione umana, l'imbracatura di un concetto. Invece l'amore, lo abbiamo detto, si sottrae a qualsiasi definizione. Parlarne sarebbe indispensabile, ma è talmente difficile che molti preferiscono evitarlo, con i bei risultati che vediamo intorno a noi (talvolta anche dentro di noi): una diffusa maleducazione sentimentale. Mi dirai che per trattare una materia così incandescente servirebbe un filosofo che fosse anche un artista. Per fortuna ce l'abbiamo. Platone fu il primo in Occidente a sostenere che l'amore sgorga dalla testa, ma risuona più nel profondo, in un territorio inaccessibile ai pensieri, dove regna incontrastata l'intuizione.

