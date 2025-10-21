Nel derby tra matricole in A2 Corinaldo si arrende a Ferrara cade anche Jesi che resta ultima
Nel derby delle matricole di serie A2, tra Corinaldo e X Martiri, la spunta la squadra di Ferrara, cinica e imperturbabile (1-7). Nel debutto in casa, i corinaldesi non riescono a trovare l’amalgama migliore. La sfida dura un tempo, poi i locali calano, per arrendersi sul finale con il portiere di movimento in campo per tentare il tutto per tutto. Gol della bandiera a firma Diego Rotatori, seconda rete in due incontri. "Partita faticosa, ma non è tutto da buttare – esordisce il tecnico corinaldese, Massimo Tinti -. Un buonissimo primo tempo dove subìamo il 2 a 1 a pochissimi secondi dalla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#SerieA2 Campionato nazionale 2ªg. Corinaldo- X Martiri 1-7 (pt 1-2) Rotatori ? CORINALDO- Nel derby delle matricole, la spunta la X Martiri di Ferrara, cinica e imperturbabile. Nel debutto in casa non riusciamo a trovare il nostro amalgama migliore. - facebook.com Vai su Facebook
Nel derby tra matricole in A2 Corinaldo si arrende a Ferrara, cade anche Jesi che resta ultima - Seconda uscita da zero punti per lo Jesi: in casa della capolista Russi termina 4- Come scrive ilrestodelcarlino.it
L’Audax Senigallia vola in vetta. Ora c’è il derby con il Corinaldo - L'Audax Senigallia diventa la nuova capolista grazie a sette vittorie consecutive, mentre i Grifoni da Spello scendono al secondo posto. Segnala ilrestodelcarlino.it