nel derby tra matricole in a2 corinaldo si arrende a ferrara cade anche jesi che resta ultima

Nel derby delle matricole di serie A2, tra Corinaldo e X Martiri, la spunta la squadra di Ferrara, cinica e imperturbabile (1-7). Nel debutto in casa, i corinaldesi non riescono a trovare l’amalgama migliore. La sfida dura un tempo, poi i locali calano, per arrendersi sul finale con il portiere di movimento in campo per tentare il tutto per tutto. Gol della bandiera a firma Diego Rotatori, seconda rete in due incontri. "Partita faticosa, ma non è tutto da buttare – esordisce il tecnico corinaldese, Massimo Tinti -. Un buonissimo primo tempo dove subìamo il 2 a 1 a pochissimi secondi dalla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

