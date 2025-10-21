Nel cuore il papà di King Kong | Tessera mille al parà Rambaldi Modellò per noi una statuetta
Carlo Rambaldi, il re degli effetti speciali, della fantasia trasformata in immagini e personaggi, era anche un paracadutista. O meglio, è stato per anno socio paracadutista con la tessera numero mille dell’Anpdi (associazione nazionale paracadutisti d’Italia), sezione di Ferrara presieduta da Maurizio Grazzi. E’ lui a svelare questo singolare retroscena, alcuni aneddoti non tanto conosciuti. "Ha creato per noi una statuetta con un paracadutista, un capolavoro che custudiamo gelosamente. Il maestro Rambaldi è stato nostro associato già dal lontano 2008, anno del suo ritorno in Italia. Noi abbiamo l’onore di custodire alcune opere pittoriche che lui stesso ci ha donato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
