Nel Comune dell' Alta 2.650 nuovi punti luce a Led | conclusi i lavori di sostituzione

È stato completato l’adeguamento dell’intera rete di illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale a Trebaseleghe, che ha visto la sostituzione delle vecchie lampade alogene con moderne lampade a Led. In totale sono state sostituiti 2.650 punti luce, con un risparmio sulla spesa del 67%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it