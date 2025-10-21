Nel Comune dell' Alta 2.650 nuovi punti luce a Led | conclusi i lavori di sostituzione
È stato completato l’adeguamento dell’intera rete di illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale a Trebaseleghe, che ha visto la sostituzione delle vecchie lampade alogene con moderne lampade a Led. In totale sono state sostituiti 2.650 punti luce, con un risparmio sulla spesa del 67%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
