Nel basket come nel calcio vale il motto | Gli amici dei miei nemici sono miei nemici

Tre ultras della Sebastiana Rieti sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Raffaele Marianella, l’autista colpito da una grossa pietra mentre domenica sera era sul bus dei tifosi del Pistoia basket. La Procura intanto ha disposto l’analisi del Dna sul mattone che ha ucciso l’uomo. E la Digos prosegue le indagini come riporta il Corriere Fiorentino, sugli uomini fermati. Due di loro sono conosciuti come simpatizzanti dell’estrema destra. “Ma i tre sospettati  avrebbero spiegato alla polizia  di non aver lanciato oggetto  contro il pullman. La Digos intanto  continua a scavare tra i  movimenti di estrema destra  tra i tifosi reatini: sono quelli  della curva «Terminillo», frangia  già segnalata durante gli  incontri di basket al Pala- Sojourner in cui si erano verificati  momenti di tensione  con altre tifoserie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

