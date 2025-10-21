Nel 70% degli istituti… Scuole a rischio crolli | la scoperta é spaventosa

Un episodio che ha lasciato il segno: nella sede distaccata dell’istituto Piaget Diaz (via Diana, Roma – quartiere Tuscolano) un controsoffitto si è staccato improvvisamente. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è emerso un dato sconcertante: quella scuola non possedeva nessuna delle tre certificazioni fondamentali per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica). La scoperta, fotografata nel reportage della rivista Tuttoscuola, ripropone un’emergenza quanto mai urgente nel panorama edilizio scolastico italiano. Leggi anche: “Aumentano i casi sospetti”. Allarme nelle scuole italiane, controlli in corso Leggi anche: “Boato improvviso, è caduto dal cielo”: misterioso oggetto precipita dal nulla Il dossier che fa tremare i muri: numeri drammatici sull’edilizia scolastica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Nel 70% degli istituti…”. Scuole a rischio crolli: la scoperta é spaventosa

