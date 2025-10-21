Nel 2050 la pensione di vecchiaia salirà a quasi 69 anni Quota 70 anni nel 2067
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirà al 2050 a 68 anni e 11 mesi per entrambi i sessi (dai 67 anni attuali), e toccherà la quota dei 70 anni nel 2067. E’ quanto riporta l’Istat in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato. In un focus dedicato alla previsioni sulla forza lavoro, l'Istituto prevede un aumento della partecipazione al mercato del lavoro delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
