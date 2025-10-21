Nei prossimi anni il Paese avrà bisogno di profili qualificati ma solo il 28% dei nuovi occupati ha una laurea Il salone dedicato ai giovani e all’orientamento prova a indicare una rotta per colmare il divario tra formazione e impresa

T re milioni e mezzo di nuovi occupati in quattro anni, di cui circa la metà con in mano una laurea, è la cifra che segnerà il destino del mercato del lavoro italiano entro il 2029. Destino dietro al quale si nasconde un paradosso: il Paese rischia di non riuscire a coprire la richiesta perché di laureati non ne ha abbastanza. Di questo e anche di come trovare una soluzione, si parlerà allo YIF, lo Young International Forum, il salone italiano dedicato all’orientamento universitario e al lavoro, che comincia oggi a Roma. “A Heart for Science”, punta alle Ragazze STEM l’iniziativa per le materie scientifiche X Leggi anche › Dalla scuola al lavoro: il progetto TeSeO del Teatro Stabile del Veneto Young International Forum, il futuro del lavoro parla chiaro: vuole laureati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

