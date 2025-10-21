Nei minorili arrivano oculisti e lenti | un patto per vedere e studiare
Un gesto concreto che intreccia salute e dignità: visite oculistiche e occhiali su prescrizione raggiungeranno alcuni Istituti penali per minorenni italiani grazie a un nuovo protocollo che mette al centro l'attenzione per i ragazzi ristretti e il loro futuro. Un protocollo che apre una strada Il nuovo accordo prevede l'accesso, previo via libera delle direzioni
