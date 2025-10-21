Negrita il tour nei teatri Doppia tappa al Petrarca
I Negrita partono in tour e tornano a casa. Alle 22 date già annunciate si aggiungono due nuovi appuntamenti ad Arezzo, la città della rock band, il 19 e 20 dicembre alle 21 al Teatro Petrarca, promosse da Fondazione Guido d’Arezzo con la collaborazione di We! agency e Mengo Music Fest. Parte il prossimo 7 novembre infatti “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, il tour con cui i Negrita torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani. Dopo il successo di pubblico e critica delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live saranno l’occasione per la band di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
