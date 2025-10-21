Negramaro infiammano Messina | tre serate di musica e passione
Il ritorno live atteso dei Negramaro illumina Messina con tre serate consecutive al PalaRescifina, dal 23 al 25 ottobre 2025. La band salentina, reduce dall’esibizione trionfale a Osaka durante l’Expo 2025, presenta dal vivo i brani del nuovo album Free Love (Sugar), accompagnati dai grandi successi che hanno segnato un’intera generazione. Tour nei palasport, tappa cruciale a Messina. La tournée, iniziata a settembre e diffusa nelle principali città italiane, giunge alla tappa messinese prima del gran finale fissato il 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Dopo mesi di concerti e sold-out, la band si conferma protagonista indiscussa della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
