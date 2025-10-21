Negli USA il 70% della popolazione è obeso secondo un nuovo calcolo | balzo enorme dal 40%
Applicando nuovi parametri per determinare l'obesità, un team di ricerca guidato da scienziati del Massachusetts General Hospital ha determinato che il 70% della popolazione degli USA è obeso, con un balzo del 30% rispetto alle misurazioni basate solo sul BMI. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I pazienti affetti da obesità sono più di quanto pensassimo. Un nuovo studio che ha coinvolto oltre 300mila adulti mostra che con la "nuova definizione" di obesità il 68,6% della popolazione (circa 7 su 10), quasi il 26% in più, sarebbe clinicamente obeso.
