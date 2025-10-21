Negli USA il 70% della popolazione è obeso secondo un nuovo calcolo | balzo enorme dal 40%

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Applicando nuovi parametri per determinare l'obesità, un team di ricerca guidato da scienziati del Massachusetts General Hospital ha determinato che il 70% della popolazione degli USA è obeso, con un balzo del 30% rispetto alle misurazioni basate solo sul BMI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

