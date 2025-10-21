Ncc Italia | Il ministero dei Trasporti porta avanti una guerra personale lavorare insieme per il settore

L’Associazione Ncc Italia esprime forte indignazione per la recente decisione del ministero dei Trasporti di presentare ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio, che ha riconosciuto le ragioni delle imprese di noleggio con conducente (Ncc) riguardo all’implementazione del foglio di servizio elettronico. “Il ministro Salvini continua a portare avanti una personale guerra contro il settore Ncc, ignorando le istanze di dialogo e confronto, persino all’interno della sua stessa maggioranza – spiega in una nota il presidente di Associazione Ncc Italia Luca Notarbartolo-. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ncc Italia: “Il ministero dei Trasporti porta avanti una guerra personale, lavorare insieme per il settore”

