Nba al via la nuova stagione 2025-2026 | programma squadre date e dove vedere le partite
Ci siamo, finalmente l’attesa è finita. Martedì 21 ottobre scatta la 79esima stagione Nba, il massimo campionato di basket americano nonché il più seguito e amato al mondo. Sul parquet parte la caccia ai campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, che lo scorso anno si imposero per la seconda volta della loro storia battendo nelle Finals gli Indiana Pacers. Okc è ancora una volta la favorita dei bookies, ma sono tante le franchigie decise a scrivere il proprio nome nella storia della palla a spicchi statunitense. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova stagione. Nba 2025-2026: partite, date e dove vedere la stagione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
È di nuovo tempo di #GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con la nuova stagione da stasera 20 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche - facebook.com Vai su Facebook
NBA, 5 domande per fare le carte alla nuova stagione. VIDEO - a queste cinque domande : 1) Gli Oklahoma City Thunder saranno la prima squadra dal 2018 a vincere in back- sport.sky.it scrive
Nba 2025/2026 – Il programma al via su Sky Sport - La nuova stagione NBA è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. Lo riporta basketinside.com
Nba, al via il campionato: le partite all'estero, le nuove stelle, il contratto tv da 75 miliardi, tutte le novità della stagione - Sarà l'edizione numero 80, cifra significativa che conferma la continuità di un movimento ormai da tempo impostato su scala planetaria ... Come scrive corriere.it