NBA 2025 al via su Sky Sport Basket e NOW | calendario telecronisti e partite in diretta 22 - 28 Ottobre

Digital-news.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione NBA è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. Anche quest’anno il grande basket NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino i grandi campioni grazie a Sky Sport Basket (ch 205), con un’ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA. 🔗 Leggi su Digital-news.it

NBA 2025 al via su Sky Sport Basket e NOW: calendario, telecronisti e partite in diretta (22 - 28 Ottobre)

