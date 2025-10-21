NBA 2025 al via su Sky Sport Basket e NOW | calendario telecronisti e partite in diretta 22 - 28 Ottobre

La nuova stagione NBA è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. Anche quest'anno il grande basket NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino i grandi campioni grazie a Sky Sport Basket (ch 205), con un'ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA.

