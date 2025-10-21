Navigare in rete e usare i social con consapevolezza | torna in classe il patentino digitale del Corecom Sicilia

Con il riavvio dell’anno scolastico riparte anche il progetto del patentino digitale, il percorso di formazione - messo a punto dal Corecom Sicilia - dedicato agli studenti degli istituti secondari superiori della Sicilia, finalizzato a fornire una serie di buone pratiche per utilizzare la rete e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

