Naufragio Napoli in Olanda | gli azzurri crollano contro il Psv
Quella di Eindhoven è una serata che il Napoli difficilmente dimenticherà. Tra le più brutte di sempre in Europa della gloriosa centennale storia azzurra. Gli uomini di Conte crollano letteralmente in casa del Psv, uscendo sconfitti per 6-2. Prestazione da incubo per la squadra partenopea, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Naufragio Napoli in Olanda: gli azzurri crollano contro il Psv - Serata da incubo per gli uomini di Conte, che si vanno sommergere di gol dai biancorossi di Eindhoven. Secondo napolitoday.it
Olanda amarissima per il Napoli, azzurri travolti dall’Eindhoven 6-2 - McTominay illude con il gol del vantaggio, situazione immediatamente ribaltata dai padroni di casa già nel primo tempo. Segnala napoli.repubblica.it
Napoli, che tonfo in Olanda! Il Psv vince 6-2 - Figuraccia degli azzurri passati in vantaggio con McTominay (suo anche il secondo gol) ma poi rimontati e dominati dagli avversari. Scrive rainews.it