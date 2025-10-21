Naufragio Napoli in Olanda | gli azzurri crollano contro il Psv

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di Eindhoven è una serata che il Napoli difficilmente dimenticherà. Tra le più brutte di sempre in Europa della gloriosa centennale storia azzurra. Gli uomini di Conte crollano letteralmente in casa del Psv, uscendo sconfitti per 6-2. Prestazione da incubo per la squadra partenopea, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

