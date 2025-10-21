Natalità | Ronzulli FI ' politiche di genere sono investimento su futuro Paese'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Nessuna donna deve più essere costretta a scegliere tra il lavoro e la famiglia, perché quella non è libertà, è una rinuncia. La vera libertà è poter essere madri, professioniste, mogli, lavoratrici. Insomma, donne pienamente realizzate nella loro interezza. Le politiche di genere, in questa prospettiva, non sono rivendicazioni, ma strumenti di equità e di libertà. E quando lo Stato garantisce servizi per l'infanzia, flessibilità lavorativa e sostegni concreti, non fa un favore alle donne, fa un investimento nel futuro del Paese". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, intervenendo all'evento 'I travagli della famiglia moderna' organizzata dalla Heritage Foundation in collaborazione con Formiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Natalità: Ronzulli (FI), 'politiche di genere sono investimento su futuro Paese'

