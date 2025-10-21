Natalità Greco SIdR | Dati Istat allarmano medicina riproduzione e prevenzione contro inverno demografico

“I dati Istat su natalità e fecondità confermano che in Italia l’inverno demografico è un’emergenza seria, da affrontare con politiche familiari più concrete, allargando gli interventi ai livelli sociale, economico e sanitario. Occorre un’azione ad ampio raggio, che coinvolga la scuola, le famiglie,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Natalità, Greco (S.I.d.R.): “Dati Istat allarmano, medicina riproduzione e prevenzione contro inverno demografico”

News recenti che potrebbero piacerti

Greco (Sidr): “Dati sull’inquinamento di Milano allarmano, c’è un alto rischio di infertilità” - “I dati diffusi dalla società svizzera IQAir, che indicano Milano tra le città più inquinate al mondo, con una concentrazione di PM2. Riporta ilsole24ore.com

Smog: Greco (Sidr), 'dati inquinamento Milano allarmano, alto rischio infertilità' - "I dati diffusi dalla società svizzera IQAir, che indicano Milano tra le città più inquinate al mondo, con una concentrazione di Pm2. Scrive affaritaliani.it

Greco, Sidr: la Pma è un’opportunità concreta contro la crisi demografica e l’infertilità - “La Pma, la Procreazione medicalmente assistita, è sempre più diffusa, crescono le percentuali di successo e si sta dimostrando un’importante opportunità per superare le difficoltà generate da ... Da milanofinanza.it