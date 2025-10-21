Natalità ancora in calo Istat | -6,3% nel 2025 Abruzzo e Sardegna le regioni con i crolli più netti
Nel 2024 in Italia sono nati 369.944 bambini, quasi 10mila in meno rispetto all’anno precedente. La flessione, pari al 2,6%, conferma un trend ormai stabile da oltre quindici anni. Ma i dati provvisori del 2025 indicano una dinamica ancora più netta: tra gennaio e luglio i nuovi nati sono stati circa 197.956, circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. In termini percentuali, si tratta di una riduzione del 6,3%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Stati Generali della Natalità Vai su Facebook
Lavoro: Istat, in calo occupati 'fissi' - A settembre gli occupati sono sostanzialmente stabili rispetto ad agosto (+2 mila), dopo la crescita degli ultimi mesi. Scrive quotidiano.net
Petrolio in calo, Wti a 63,18 dollari (-0,41%) - Il contratto Wti con consegna a novembre perde stamani lo 0,41% a quota 63,18 dollari al barile, mentre il Brent arretra dello ... Secondo notizie.tiscali.it
Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 63,73 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad ottobre passa di mano a 63,73 dollari al barile con una flessione dello 0,50% ... Riporta notizie.tiscali.it