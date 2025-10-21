Natalità ancora in calo Istat | -6,3% nel 2025 Abruzzo e Sardegna le regioni con i crolli più netti

Nel 2024 in Italia sono nati 369.944 bambini, quasi 10mila in meno rispetto all’anno precedente. La flessione, pari al 2,6%, conferma un trend ormai stabile da oltre quindici anni. Ma i dati provvisori del 2025 indicano una dinamica ancora più netta: tra gennaio e luglio i nuovi nati sono stati circa 197.956, circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. In termini percentuali, si tratta di una riduzione del 6,3%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it