Le sole Regioni a registrare un aumento sono, secondo i dati provvisori, la Valle d'Aosta, in cui si è registrato un aumento del 5,5% e le province autonome di Bolzano e Trento, dove si sono registrati un +1,9% e un +0,6%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Natalità ai minimi storici: nel 2025 nati 13 mila bimbi in meno, calano anche i potenziali genitori