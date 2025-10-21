Nastro Rosa e Teate Scherma | un progetto rivolto alle persone che hanno affrontato un tumore mammario

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in partenza a Chieti, nella sala d'armi Teate Scherma, il progetto Nastro Rosa, finanziato da Sport & Salute e coordinato dalla Federazione Italiana Scherma: è rivolto a tutte le persone hanno subito interventi dopo aver affrontato un tumore mammario.Il progetto adatta la scherma – lo sport più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Scherma e riabilitazione: a L’Aquila parte il progetto Nastro Rosa - A L’Aquila parte il corso gratuito di scherma adattata per donne operate al seno, nell’ambito del progetto Nastro Rosa ... Da abruzzonews.eu

Scherma: torna il progetto "Nastro Rosa" - Il progetto della Fis, che ha inserito la disciplina della scherma nel programma di riabilitazione per le donne operate di tumore ... ansa.it scrive

Settimana europea dello sport: “Sport day Santa Rosa” e “Scherma per tutti” - L'amministrazione comunale sostiene le iniziative a ... Segnala corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Nastro Rosa Teate Scherma