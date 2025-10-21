Nascondeva in garage un fucile da caccia rubato e munizioni | arrestato 49enne

ALEZIO – La polizia ha messo a segno un colpo nel contrasto alla circolazione e detenzione abusiva di armi nel Salento. Ieri mattina, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Lecce hanno arrestato un uomo di 49 anni, Nicola Borrega, domiciliato ad Alezio.Il 49enne, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

