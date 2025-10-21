Nasconde in casa hashish e cocaina arrestato 37enne a Bologna
Bologna, 21 ottobre 2025 – Hashish, cocaina e un taser. È quanto conservava in casa un uomo di 37 anni, residente in provincia, già sospettato dai carabinieri di nascondere droga nella sua abitazione. Sospetti che hanno trovato conferma dopo un controllo e che hanno portato all' arresto del trentasettenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma avevano già messo l'uomo sotto la lente e per questo motivo lo hanno fermato e identificato mentre si allontanava da casa a bordo della sua auto. Il trentasettenne è stato perquisito e lo stesso è avvenuto all'interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
