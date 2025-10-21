Nasce la rete dei sindaci per far concorrenza a Elly

Il cammino della Cosa Centrista (Casa o tenda riformista che dir si voglia) ieri ha fatto tappa all’Hotel dei Principi, a Roma. È qui, infatti, che in una sala strapiena (almeno 600 persone) Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma, ha lanciato il suo “Progetto Civico Italia”: un tentativo di mettere in rete amministratori - sindaci, assessori e consiglieri - di tutta Italia, ma anche associazioni, esperienze civiche, per proporsi poi come azionisti (o guida?) di quella quarta gamba centrista che in tanti a sinistra invocano. L’occasione era la presentazione del simbolo e del nuovo sito, ma il senso politico è lanciare un’Opa su quel magma centrista che sta provando a riaggregarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nasce la rete dei sindaci per far concorrenza a Elly

Altre letture consigliate

Da San Mauro a Signa parte la nuova rete sanitaria delle Misericordie: nasce “Misericordie Salute” Il sindaco Fossi e l’Assessore Quaresima “ A San Mauro a Signa una sanità sempre più vicina alle persone, attenta ai bisogni reali e capace di offrire servizi di Vai su Facebook

Inps Roma e Prefettura: nasce la sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità Firmato il protocollo d'intesa per la costituzione della sezione territoriale provinciale di Roma della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità https://rb.gy/yry7en Inps C - X Vai su X

Nasce il Progetto Civico Italia con i sindaci Manfredi e Salis - Presenti oltre 200 amministratori a partire dal presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Sil ... Secondo strettoweb.com

Rete civica dei sindaci con Manfredi e Salis: «I partiti ci ascoltino» - Inviato a Roma Fanno a gara per non far saltare l’esile equilibrio che i sindaci devono tenere con la loro parte politica, ma la spallata a Pd, M5s e Avs - Si legge su ilmattino.it

Onorato e la rete civica con Salis e Manfredi. Ecco il partito dei sindaci - Una rete di sindaci, assessori e civici per spingere il centrosinistra a parlare di temi ritenuti troppo a lungo “dimenticati”: dalla sicurezza alle difficoltà ... ilmessaggero.it scrive