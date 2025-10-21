Nasce la rete dei sindaci per far concorrenza a Elly

Il cammino della Cosa Centrista (Casa o tenda riformista che dir si voglia) ieri ha fatto tappa all’Hotel dei Principi, a Roma. È qui, infatti, che in una sala strapiena (almeno 600 persone) Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma, ha lanciato il suo “Progetto Civico Italia”: un tentativo di mettere in rete amministratori - sindaci, assessori e consiglieri - di tutta Italia, ma anche associazioni, esperienze civiche, per proporsi poi come azionisti (o guida?) di quella quarta gamba centrista che in tanti a sinistra invocano. L’occasione era la presentazione del simbolo e del nuovo sito, ma il senso politico è lanciare un’Opa su quel magma centrista che sta provando a riaggregarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

